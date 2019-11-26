На Ростовской АЭС установлена первая фундаментная плита под вентиляторные градирни энергоблока №3

Первая фундаментная плита установлена в основание трех секций строящихся вентиляторных градирен (ВГ). По проекту комплекс состоит из 12-ти секций - четыре блока по три секции в каждом блоке.
«При закладке фундаментной плиты было уложено 700 кубометров бетона. Бетонирование производилось непрерывным методом. Следующая задача - возведение колонн и стен», - рассказал о ходе работ руководитель подрядной организации ООО «Южная строительная компания» Сергей Шерстюк.
«Строительство будет осуществляться поточным методом. Сначала со всеми коммуникациями возводится один блок, затем – второй, и так будут построены все четыре блока вентиляторных градирен», - пояснил заместитель директора по капитальному строительству Ростовской АЭС Алексей Федотов.
Основанием для проектирования и строительства комплекса вентиляторных градирен стало техническое решение, утверждённое АО «Концерн Росэнергоатом».
Климат района размещения Ростовской АЭС континентальный, с жарким и сухим летом. Температура воздуха в летний период достигает 40-42 градусов Цельсия. Вентиляторные градирни позволят не снижать мощность реактора в условиях высоких температур, характерных для летних месяцев на юге России, обеспечить щадящий режим работы основного оборудования и повысить безопасность и надёжность работы энергоблока №3.
Работы по сооружению вентиляторных градирен были начаты в конце сентября текущего года и завершатся в 2020 году.
Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 Ростовской АЭС введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в 2015 г., №4 – 2018 г.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.