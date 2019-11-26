На Ростовской АЭС установлена первая фундаментная плита под вентиляторные градирни энергоблока №3

Первая фундаментная плита установлена в основание трех секций строящихся вентиляторных градирен (ВГ). По проекту комплекс состоит из 12-ти секций - четыре блока по три секции в каждом блоке.

«При закладке фундаментной плиты было уложено 700 кубометров бетона. Бетонирование производилось непрерывным методом. Следующая задача - возведение колонн и стен», - рассказал о ходе работ руководитель подрядной организации ООО «Южная строительная компания» Сергей Шерстюк.

«Строительство будет осуществляться поточным методом. Сначала со всеми коммуникациями возводится один блок, затем – второй, и так будут построены все четыре блока вентиляторных градирен», - пояснил заместитель директора по капитальному строительству Ростовской АЭС Алексей Федотов.

Основанием для проектирования и строительства комплекса вентиляторных градирен стало техническое решение, утверждённое АО «Концерн Росэнергоатом».

Климат района размещения Ростовской АЭС континентальный, с жарким и сухим летом. Температура воздуха в летний период достигает 40-42 градусов Цельсия. Вентиляторные градирни позволят не снижать мощность реактора в условиях высоких температур, характерных для летних месяцев на юге России, обеспечить щадящий режим работы основного оборудования и повысить безопасность и надёжность работы энергоблока №3.

Работы по сооружению вентиляторных градирен были начаты в конце сентября текущего года и завершатся в 2020 году.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС