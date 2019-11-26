Производство зерновых культур в Удмуртии на начало ноября выросло на 4,7%

На 1 ноября текущего года в Удмуртии произвели 609,3 тыс. тонн зерновых культур. Это на 4,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмуртстат. Урожайность выросла на 19,8% и составила 24,8 центнеров с гектара.

В то же время в республике уменьшилось производство овощей открытого грунта и картофеля — на 4,1% и 22,3% соответственно. Урожайность при этом выросла на 38,9% и 16,6%, составив 497,3 центнеров с гектара и 268,7 центнеров с гектара соответственно.

Напомним, что с 15 августа по 7 октября в Удмуртии действовал режим ЧС, который ввели из-за переувлажнения почвы. Представители хозяйств считали, что режим ЧС позволит им перестраховаться на случай, если погода не улучшится, и компенсировать ущерб. Затем стало известно, что посевные площади, пострадавшие в результате длительных дождей, оказались незастрахованы. В итоге Минсельхоз России определил сумму ущерба хозяйств Удмуртии от гибели посевов в 420 млн руб. Согласно правилам, возмещению подлежит не более 50% от подтвержденной суммы, то есть около 200 млн руб.