ЕСПЧ присудил Лимонову €19,5 тыс. по делу о критике Лужкова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что российский суд нарушил право на свободу слова в отношении писателя Эдуарда Лимонова, и присудил ему €19,5 тыс. компенсации морального и материального вреда. Напомним, поводом для иска стали утверждения господина Лимонова, что московские суды подконтрольны бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.

«Государство-ответчик обязано выплатить заявителю в течение трех месяцев следующие суммы: €11 700… в качестве компенсации материального ущерба, €7800… морального вреда»,— говорится в решении суда.

Иск к писателю и «Радио Свобода» господин Лужков подал в октябре 2007 года. В интервью, прозвучавшем в эфире 4 апреля 2007 года, господин Лимонов комментировал судебный процесс, посвященный «Маршу несогласных», и произнес фразы «московские суды подконтрольны Лужкову» и «в московских судах антилужковские решения никогда не принимались». Экс-мэр расценил эти высказывания как клевету, порочащую его честь и достоинство.