МЧС отчиталось об уничтожении неразорвавшихся авиабомб дзержинского «Кристалла»

Нижегородское управление МЧС опубликовало видеоотчет об уничтожении неразорвавшихся авиабомб ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, входит в «Ростех»), которые разбросало по территории предприятия в результате серии взрывов 1 июня. На кадрах видно, как сотрудники ведомственного Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» вывозят снаряды на полигон и затем взрывают.

Взрывы на дзержинском «Кристалле» произошли 1 июня. Информации о погибших нет. Пострадали 89 человек, некоторые из которых пытаются через суд взыскать компенсацию за повреждение здоровья с администрации Дзержинска. По факту происшествия нижегоросдкое следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

Как установил горсуд, в результате происшествия взрывной волной выбило окна в 600 жилых домах, 87 школах и детсадах, были повреждены 119 зданий, эстакады и коммуникации самого завода и соседних имени Я.М. Свердлова и АО «ГосНИИмаш». Ликвидировать последствия взрывов, уничтожить бомбы и вывезти взрывчатые вещества предприятие обязали до 1 ноября. Чтобы устранить последствия, «Кристалл» нанял двоих подрядчиков за 69 млн руб. Об уничтожении «опасного утиля» предприятие отчиталось 1 ноября.

Анастасия Еремина