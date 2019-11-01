Дзержинский «Кристалл» ликвидировал последствия июньских взрывов

ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, входит в «Ростех», производит авиабомбы) сегодня, 1 ноября сообщает о полной ликвидации «опасного утиля», оставшегося на территории предприятия после серии техногенных взрывов 1 июня. Ранее в августе Дзержинский горсуд обязал завод уничтожить неразорвавшиеся снаряды и вывезти взрывоопасные предметы с территории в течение двух месяцев. На предприятии тогда уточняли, что не могли раньше приступить к выполнению этих работ из-за ограничения на доступ к территории.

Ликвидацией последствий взрывов занимались ООО ГК «Юниэкспл» (контракт на 10,4 млн руб.) и ООО «Альфа Экспедишн Демайнинг» (контракт на 58,7 млн руб.). «Прежде чем вывезти и уничтожить обнаруженные взрывоопасные предметы с последующим согласованием документов в соответствующих инстанциях, эти компании провели огромную подготовительную работу с обозначением границ и разбивкой территории на участки для обследования специальными приборами. Образовавшиеся в районе эпицентров взрывов воронки заполнились водой, специалистам пришлось исследовать акваторию на лодках с помощью специального оборудования. Извлечение идентификация найденных предметов, а также вывоз и обезвреживание в условиях полигона обнаруженных взрывоопасных предметов – отдельная история»,– сообщает ГосНИИ «Кристалл» в своей группе во «ВКонтакте».

Напомним, несколько взрывов техногенного характера прогремели на заводе 1 июня. В результате происшествия пострадали 89 человек, данных о погибших нет. В «Ростехе» ущерб от взрывов подсчитывать не стали, потому что восстанавливать предприятие в прежнем виде не собираются – на базе ГосНИИ и соседнего завода имени Свердлова хотят создать научно-производственное объединение.

По данным Kartoteka.ru, АО «ГосНИИ “Кристалл”» было зарегистрировано в октябре 2011 года в Дзержинске. Уставный капитал превышает 1 млрд руб. Управляет предприятием АО «Спецхимия», входящее в структуру госкорпорации «Ростех». Предприятие производит шашки-детонаторы, оборудование для производства промышленных взрывчатых веществ, нестандартизированное химическое оборудование и продукцию специального назначения. Исполнительным директором является заместитель гендиректора по развитию и инвестициям ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» Александр Меркин. По итогам 2018 года выручка «Кристалла» составила 2,95 млрд руб., чистая прибыль — 417 млн руб.

Анастасия Еремина