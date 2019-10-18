Пострадавшая от взрывов на «Кристалле» требует компенсацию от мэрии Дзержинска

Сотрудница ФКП «Завод имени Свердлова» (Дзержинск, находится по соседству с ГосНИИ «Кристалл») обратилась в городской суд с иском к администрации Дзержинска о выплате ей 150 тыс. руб. компенсации как пострадавшей в результате взрывов на соседнем предприятии. Напомним, происшествие случилось 1 июня на ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, входит в «Ростех», производит авиабомбы). Пострадавшими тогда числились 89 человек, информации о погибших нет.

Как сообщается на сайте суда, сотрудница завода Свердлова 1 июня находилась на рабочем месте. Около 12:00 произошел хлопок, в помещении отключилось освещение, затем раздался взрыв на «Кристалле» и посыпались стекла. «Истец побежала к аварийному выходу. Когда вбежала в тамбур между дверьми, прозвучал третий взрыв, ее оглушило взрывной волной, в голове стоял гул и пропал слух»,– говорится в сообщении суда. Позже у пострадавшей диагностировали разрыв барабанной перепонки правого уха, в тот же день женщина начала заикаться. Спустя два дня ее госпитализировали в больницу.

Сперва истец обратилась в администрацию Дзержинска с требованием о выплате ей 150 тыс. руб. компенсации из-за причинения ей физического вреда. В ответ ей сообщили о необходимости обратиться в страховую компанию АО «Согаз». Тогда сотрудница обратилась в суд, чтобы ее в судебном порядке признали пострадавшей от чрезвычайной ситуации на «Кристалле», а администрацию города обязали выплатить компенсацию.

Подробнее о происшествии на предприятии – в материале “Ъ” «Взрывы кристальной частоты».

Анастасия Еремина