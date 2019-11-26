Трасса Москва—Санкт-Петербург полностью заработает 27 ноября

Движение по новой платной трассе Москва—Санкт-Петербург М-11 будет открыто 27 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее для водителей уже было открыто две трети всей магистрали.

«Первые машины отправились по новой скоростной автодороге М-11 Москва—Санкт-Петербург. Трасса начнет полностью работать с 27 ноября»,— написал губернатор на своей странице «ВКонтакте». В церемонии открытия дороги примет участие президент Владимир Путин.

Магистраль, протянувшаяся от МКАД до примыкания к КАД Санкт-Петербурга, проходит по территории шести регионов, включая Подмосковье. По словам губернатора, М-11 снизит нагрузку на дороги Химок, Клина, Солнечногорска и других городов северо-запада региона.

Напомним, что строительство трассы началось в 2012 году. Автомагистраль строил консорциум «Магистраль двух столиц». Протяженность трассы составляет 669,8 км. Стоимость проезда на легковом автомобиле по новой дороге составит от 1,3 тыс. руб. до 2 тыс. руб.

Об открытии одного из участков дороги — в материале “Ъ” «Москву и Санкт-Петербург сблизили на 38 км».