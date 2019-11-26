Банк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам

Банк «Восточный» отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, сообщил РБК. В банке подтвердили отмену. По мнению опрошенных изданием экспертов, невыплата купона уменьшит расходы банка и увеличит финансовый результат. Это первый случай в России для вечных облигаций, ставший публичным.

«У банка есть право не производить купонные выплаты согласно договору о субординированном займе»,— ответили на запрос РБК в «Восточном». В банке добавили, что в ближайшее время планируется предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона.

Вечные субординированные еврооблигации банка «Восточный» были выпущены компанией SCI Finance B.V. Ставка по бессрочным долларовым бумагам, размещенным банком в том числе среди своих VIP-клиентов, составляла 10% годовых, купонный доход выплачивался два раза в год.

Как конфликтовали акционеры «Восточного» Читать далее

Напомним, корпоративный конфликт в банке «Восточный» (между основными акционерами инвестиционным фондом Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна) начался вскоре после вхождения в его капитал господина Аветисяна в январе 2017 года. В феврале 2019 года против основателя фонда Майкла Калви было возбуждено уголовное дело. В июне Baring Vostok утратил контроль над «Восточным», спорные акции были списаны в пользу «Финвижн». В октябре ЦБ составил акт о необходимости банку сформировать очередные резервы по корпоративному портфелю на 5 млрд руб.

О решении регулятора — в материале “Ъ” «ЦБ испытывает устойчивость "Восточного"».

О повороте в деле основателя Baring Vostok — в материале “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».