Как конфликтовали акционеры «Восточного»

Корпоративный конфликт в банке «Восточный» начался вскоре после вхождения в его капитал Артема Аветисяна в январе 2017 года. Изначально стороны договаривались, что господин Аветисян с помощью опциона сможет получить контрольный пакет акций банка, но Baring Vostok отказались выполнять свои обязательства, посчитав, что акционерные соглашения были нарушены. Стороны начали вести судебные споры в Лондоне. В открытую стадию конфликт перерос в сентябре 2018 года, а в феврале 2019-го по заявлению Шерзода Юсупова — миноритарного акционера и бизнес-партнера господина Аветисяна — были задержаны, а позже арестованы шесть человек, связанных с Baring Vostok по делу о хищении у банка 2,5 млрд руб. Позже иностранные сотрудники Baring Vostok были переведены под домашний арест, а российские продолжают находиться в СИЗО. Российский суд в этом году уже вынес несколько решений в пользу Артема Аветисяна, согласно которым тот стал основным акционером банка. Сейчас на фоне проверок со стороны ЦБ «Восточный» испытывает дефицит капитала, и банк ищет источники для его увеличения.

Виталий Солдатских