Американский сенатор обвинил Эрдогана в том, что тот переступил черту с С-400

Сенатор от штата Мэриленд демократ Крис Ван Холлен заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пересек черту, которую нельзя переходить. «Две недели спустя после визита в Белый дом Эрдоган выказывает неуважение Трампу, США + НАТО и пересекает еще одну красную линию с ЗРС С-400»,— написал господин Ван Холлен в Twitter. Существующий закон требует, чтобы президент США ввел санкции, отметил сенатор.

Турция не откажется от российских С-400, несмотря на то, что на этом настаивают США, сообщил журналистам Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедшей в Вашингтоне встречи с Дональдом Трампом. При этом господин Эрдоган готов рассмотреть покупку американских Patriot.

Контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года, первый этап поставок состоялся летом 2019 года, второй и заключительный — осенью. В ответ на покупку российских систем Вашингтон прекратил поставки F-35.

Как Турция распорядится ЗРС — в публикации “Ъ” «Турецким С-400 дадут автономию».