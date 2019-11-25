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В Тбилиси протестующие вновь собираются выйти к парламенту

Протестующие снова проводят акции протеста в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави-2». Сегодня, 25 ноября, они вышли на шествие в центре города, из-за чего было затруднено движение. Демонстранты планируют собраться у здания парламента, сейчас дорога перед ним заблокирована, передает телеканал.

14 ноября в парламенте Грузии рассматривали поправки к конституции, предполагающие переход со смешанной избирательной системы на пропорциональную в 2020 году. Его планировали провести в 2024 году, но после летних протестов власти пообещали ускорить процесс. Законопроект не набрал нужного количества голосов, что и стало причиной недовольства. В ходе протестов активисты заблокировали здание парламента, но полиция разогнала демонстрантов.

Подробности — в материале “Ъ” «"Мирный протест вышел за рамки закона"».

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