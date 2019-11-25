Минтранс не считает нужным продлевать трассу Москва—Казань до Владивостока

Продлевать платную скоростную автотрассу Москва—Казань до Владивостока не целесообразно, поскольку движение там не настолько интенсивное, заявил журналистам директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков. Ранее такую возможность допустил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«На Дальнем Востоке есть свои проекты, которые рассматриваются отдельно, но это не в рамках единого коридора <...> Сегодняшняя та же трасса Чита—Хабаровск не загружена, чтобы ей делать дублер, и она в хорошем состоянии»,— сказал господин Волков (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, дорогу в будущем планируют продлить до Кузбасса, Минтранс позднее подготовит соответствующие предложения. Решение об этом будет приниматься после 2024 года, уточнил Григорий Волков.

Напомним, изначально строительство дороги Москва—Казань планировали завершить в 2024 году. Маршрут платной дороги предлагалось провести через города Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш и село Шали. В сентябре представитель Минтранса сообщил газете «Ведомости», что полностью достроить трассу смогут только к 2027 году.

О строительстве автотрассы читайте в материале “Ъ” «Ценные указанния».