Глава «Автодора» не исключил продления автотрассы Москва—Казань до Владивостока

Платная скоростная автотрасса Москва—Казань, которую планируют построить к 2027 году, может быть в перспективе продлена до Владивостока, сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко ТАСС. Он добавил что возможность продления трассы до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны.

«Мы бы хотели, чтобы она (трасса Москва—Казань.— “Ъ”) дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше»,— сказал глава «Автодора». По его словам, сейчас госкомпания работает над стратегией создания опорной сети скоростных автодорог до 2035 года. «Дорожная часть, понимание того, какие города необходимо связать, есть, дорабатываем вопросы экономического характера»,— сообщил он.

Кроме того, господин Петушенко отметил, что «Автодор» был образован для создания опорной сети магистральных скоростных дорог Север—Юг и Запад—Восток. «В коридоре Север—Юг мы уже ограничены морями: нам развиваться дальше некуда, к сожалению»,— заявил он.

Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году. Минэкономики России предлагало вместо автодороги Москва—Казань построить новую трассу до Владимира, а также точечно реконструировать автодорогу М7 Москва—Уфа: расширить ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

О том, как глава Минэкономики Максим Орешкин раскритиковал качество дорог на некоторых участках трассы М-7,— в материале “Ъ”.

Подробнее о трассе — в материале “Ъ” «Ценные указания».