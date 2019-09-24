Трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году

Представитель Минтранса сообщил газете «Ведомости», что план строительства платной автодороги Москва—Казань до конца 2024 года планируют сократить втрое: 230 км вместо предполагавшихся ранее 729 км. Также уменьшилась цена реализации проекта — с 539 млрд руб. до 250 млрд руб. Строительство центрального участка Владимир–Канаш предполагается начать до конца 2024 года, однако полностью достроить трассу смогут только в 2027 году.

Проектирование трассы Москва—Казань собирались начать в декабре 2018 года. Закончить строительство планировали в 2024 году. Маршрут платной дороги предлагалось провести через города Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш и село Шали.

Источник газеты сообщил, что участки Владимир–Муром и Муром–Арзамас планируют сдать в 2025 году, а участок Арзамас—Канаш — в 2027 году. Министр транспорта Евгений Дитрих 18 сентября сообщил, что глава Минфина России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков автотрассы Москва—Казань: от Москвы до Владимира с обходом Владимира и участка с обходом Казани. Окончательное решение о концепции проекта будет принимать премьер-министр Дмитрий Медведев, добавил собеседник газеты.

Ранее Минэкономики России предлагало вместо автодороги Москва—Казань построить новую трассу до Владимира, а также точечно реконструировать автодорогу М7 Москва—Уфа: расширить ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

О том, как глава Минэкономики Максим Орешкин раскритиковал качество дорог на некоторых участках трассы М-7 — в материале “Ъ”.