Совфед разрешил силовикам сбивать дроны

Совет федерации одобрил закон, разрешающий силовым ведомствам сбивать беспилотники, находящиеся в воздухе незаконно. Так, полицейским разрешили сбивать дроны над митингами и пикетами, а Росгвардии, СВР, ФСО, ФСИН и ФСБ — над своими объектами и в местах проведения операций.

Законопроект был разработан главой парламентского комитета по безопасности Василием Пискаревым, его заместителем Александром Хинштейном и еще 17 депутатами Госдумы. Одобренный закон вносит поправки в законы о деятельности спецслужб.

Закон предлагает сбивать беспилотники, «подавляя или преобразуя» радиосигналы их управления. Ранее Росгвардия предложила сбивать дроны над охраняемыми спецслужбами объектами с помощью огнестрельного оружия и боевой техники.

Подробнее о принятом законе — в материале “Ъ” «Спецслужбам разрешили сбивать дроны».