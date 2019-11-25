В Госдуму внесли законопроект о запрете навязывать допуслуги заемщикам

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы поправки к закону «О потребительском кредите (займе)», которые запрещают банкам навязывать своим заемщикам дополнительные услуги. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Банкам могут запретить отсылать клиентов на сайт банка для того, чтобы они могли ознакомиться с индивидуальными условиями кредитования — они должны быть прописаны в договоре, который заключает кредитная организация и заемщик. Кроме того, банкам запретят заранее печатать в договоре знаки согласия клиента (например, галочки) — заемщики должны проставлять их сами.

Банки должны будут прописывать в кредитном договоре стоимость и порядок оказания дополнительных услуг, и клиент должен иметь возможность дать свое согласие или несогласие. Помимо этого заемщик должен получить всю информацию о графике платежей и о том, сколько он будет платить.

Как отмечается в пояснительной записке, в последнее время участились случаи, когда банки заключают с клиентами кредитные договоры, притом что заемщики получают неполную или недостоверную информацию об услугах, которые им будут оказывать. Например, человеку не говорят о том, что он может получить кредит без страхования, и не сообщают, что от страхования можно отказаться в «период охлаждения». Предлагаемые поправки помогут защитить права потребителей финансовых услуг, «выраженных в заключении кредитных договоров на неясных, навязанных банками условий», считают депутаты.

Напомним, что в России очень высокий уровень закредитованности населения. Всемирный банк в июне назвал его одной из главных угроз российской экономике. В апреле населению было выдано почти 450 млрд руб. кредитов наличными, что можно считать рекордом,— такого не было с 2012 года. В июле Минэкономики предупредило о взрыве проблемы с закредитованностью населения в 2021 году.

О проблеме закредитованности россиян — в материале “Ъ” «В банках заметили плохих заемщиков».