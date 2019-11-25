Суд не удовлетворил иск Максима Альвинцева к комиссии конкурса на должность главы Ростова

Кировский районный суд Ростова отказал Максиму Альвинцеву в удовлетворении иска к комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города. Об этом рассказали „Ъ-Юг“ в пресс-службе суда.

Иск был зарегистрирован в начале октября. Господин Альвинцев указывал в нем, что считает решение комиссии о его недопуске к конкурсу по выбору главы администрации Ростова неправомерным. Он требовал отменить результат конкурса. В пресс-службе суда не смогли оперативно уточнить, чем мотивирован отказ в удовлетворении иска, поскольку в базе документов суда пока опубликована только резолютивная часть решения.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, господин Альвинцев не прошел во второй тур из-за отсутствия стажа работы на руководящих должностях не менее пяти-шести лет. По итогам конкурса должность сити-менеджера занял Алексей Логвиненко.

Кристина Федичкина