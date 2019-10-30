Недопущенный к конкурсу на должность главы Ростова кандидат требует отменить решение комиссии

В Кировский районный суд Ростова поступило исковое заявление Максима Альвинцева к комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города. Информация об этом размещена на сайте суда.

В пресс-службе суда “Ъ-Юг” рассказали, что господин Альвинцев требует отменить результаты конкурса на должность сити-менеджера Ростова. По делу уже состоялось предварительное заседание, где ответчик представил отзыв на исковое заявление. Первое заседание пройдет 25 ноября.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, господин Альвинцев не прошел во второй тур из-за отсутствия стажа работы на руководящих должностях не менее пяти-шести лет. По итогам конкурса должность сити-менеджера занял Алексей Логвиненко.

Дарья Голякова