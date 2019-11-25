Глава Туапсинского района Кубани досрочно сложил полномочия

Глава Туапсинского района Анатолий Русин досрочно покинул свой пост по собственному желанию. СМИ часто критиковали его из-за неудовлетворительной работы по ликвидации последствий наводнения. Также причиной мог стать конфликт с вице-губернатором Андреем Алексеенко.

Об увольнении господина Русина стало известно во время сессии районного совета депутатов.

В заседании совета принимал участие первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, он от имени губернатора края Вениамина Кондратьева поблагодарил господина Русина за проделанную работу. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель Анатолия Русина Виталий Мазнинов. Конкурс на замещение главы района назначен на 25 февраля 2020 года.

Анатолий Русин возглавил район два года назад. Как писал “Ъ-Кубань”, отставка господина Русина была ожидаема и, вероятно, связана с регулярными публикациями в СМИ с критикой его работы по ликвидации последствий наводнения, происшедшего в районе в октябре 2018 года. По словам источника “Ъ-Кубань”, другой причиной мог являться конфликт главы с вице-губернатором Андреем Алексеенко, который с 2010 по 2014 год был заместителем прежнего главы Туапсинского района Владимира Лыбанева.

Елена Рыжкова, Краснодар