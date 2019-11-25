Глава Вадского района опроверг версию об отравлении газом в школе из-за пожара на свалке

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков сообщил, что предварительной причиной массового отравления в вадской школе (корпус на улице Просвещения, пострадали 44 человека) стало нарушение режима использования газоснабжающего оборудования на газораспределительной станции «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Ранее в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщили “Ъ-Приволжье”, что информация о выбросе одоранта во время проведения работ на станции не соответствует действительности – сегодня на станции не проводили никаких работ. В компании добавили, что на свалке около школы произошел пожар. Глава Вадского района Иван Ураев опроверг версию о том, что возгорание могло привести к отравлению, потому что «свалки не существует, ее ликвидировали месяц назад».

В районную больницу с отравлением бытовым газом днем 25 ноября доставили 43 ученика школы и одного взрослого. После осмотра всех отпустили домой. В региональном минздраве сообщили, что тяжелых случаев отравления нет. Нижегородское следственное управление СК РФ и региональная прокуратура организовали проверки инцидента.

Анастасия Еремина