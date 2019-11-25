Организована доследственная проверка массового отравления газом в нижегородской школе

Нижегородское следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку массового отравления детей в Вадской районной школе (корпус на улице Просвещения). Проверку соблюдения действующего законодательства проводит и региональная прокуратура. По информации регионального минздрава, пострадали 43 учащихся и один взрослых. После осмотра под наблюдением врачей в центральной районной больнице остается восемь человек, остальные отпущены домой. СУ СК РФ сообщает о 32 пострадавших.

По предварительной информации ведомства, причиной отравления стал выброс примеси для определения запаха газа (одоранта) на газораспределительной станции в селе Вад. Ранее в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщили “Ъ-Приволжье”, что считают такую информацию недостоверной. Сотрудники компании не зафиксировали запаха одоранта в воздухе, а на момент появления информации об отравлении на станции не производилось никаких работ.

Анастасия Еремина