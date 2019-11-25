Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Участники совещания обсудили ситуацию на юго-востоке Украины в контексте подготовки к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря. На встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

«Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны… Также затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в "нормандском формате"»,— сказал журналистам господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента сообщил, что отдельной встречи господина Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже не планируется .

Напомним, 18 ноября господин Песков подтвердил, что саммит состоится 9 декабря в Париже. В преддверии встречи Россия вернула Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли.

Подробнее — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».