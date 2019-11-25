Совфед одобрил закон о физлицах-иноагентах

Совет федерации одобрил поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут признать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих иностранное финансирование. Госдума приняла этот закон 21 ноября.

Поправки также предусматривают:

СМИ, признанные иноагентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента.

Все материалы СМИ-иноагента должны быть с пометкой, что их распространяет СМИ-иноагент. Такая же пометка должна быть и при цитировании.

В случае любых нарушений ресурс будет заблокирован.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству мониторить исполнение закона. Она также допустила, что при необходимости в закон могут внести поправки. «В случае каких-то нарушений либо избыточной практики применения реагировать и, если нужно, внести дополнения и уточнения»,— отметила спикер (цитата по «Интерфаксу»).

Инициаторами поправок были сенатор Андрей Климов и депутат Госдумы Василий Пискарев (оба — «Единая Россия»). По мнению господина Климова, поправки затронут 20–30 человек. Эксперты считают, что теоретически под этот закон может подпасть полстраны.

Подробности — в материале “Ъ” «Госдума одобрила законопроект о людях-СМИ».