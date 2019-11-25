Мусорную госкомпанию возглавит Михаил Мень

Гендиректором «Российского экологического оператора» (РЭО) станет бывший министр строительства и ЖКХ, аудитор Счетной палаты Михаил Мень, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев. Ранее сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку Дениса Буцаева, возглавлявшего РЭО с февраля 2019 года.

«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления»,— приводит пресс-служба слова господина Гордеева (цитата по «РИА Новости»). По его словам, практика работы РЭО показала, что масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, «помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков, требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями».

«Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, всем участникам процесса — от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора. Поэтому правительство России приняло решение укрепить руководство ППК РЭО»,— сказал вице-премьер.

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Ранее о том, что на место господина Буцаева рассматривается кандидатура господина Меня, сообщили источники «Ведомостей» и РБК.

Михаил Мень возглавил Минстрой после работы губернатором — с 2005 по 2013 год он возглавлял Ивановскую область. С 1999 по 2002 год он был вице-губернатором Московской области, а затем — заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова. Министром строительства и ЖКХ в новом правительстве вместо Михаила Меня стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Господин Мень был назначен аудитором Счетной палаты в июне прошлого года.

Подробнее о смене главы РЭО читайте в публикации “Ъ” «Денису Буцаеву указали путь отходов».