Медведев отправил в отставку главу мусорной госкомпании Буцаева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева. Ранее о его отставке сообщал источник РБК в РЭО и знакомый гендиректора.

Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

По данным источников «Ведомостей» и РБК, на место господина Буцаева рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Собеседники “Ъ” перед назначением господина Буцаева главой РЭО говорили, что за его назначение выступал сын генпрокурора Игорь Чайка. По данным Kartoteka.ru, он владеет компанией ООО «Хартия», которая выбрана региональным оператором в ряде субъектов РФ.

РЭО, который координирует работу всех региональных операторов в рамках «мусорной реформы», де-юре создан в середине января. Его полномочия обширны — оператор будет организовывать финансирование проектов по обращению с отходами, предоставлять гарантии инвестпроектам.