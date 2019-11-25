Сотрудников Росгвардии не обяжут представляться на массовых мероприятиях

Законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам, не будет распространяться на массовые мероприятия, сообщил ТАСС один из авторов инициативы, зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия»). Он также подтвердил, что не обязаны будут представляться бойцы СОБРа и ОМОНа.

Как считает господин Хинштейн, «стоящие в три шеренги омоновцы на массовом мероприятии не нуждаются в подтверждении их полномочий». «Что же касается их идентификации на предмет какого-либо последующего правового разбирательства, то эта проблема решается уже изданным в Росгвардии приказом об установлении личного жетона, у которых будут номера»,— уточнил он.

Ранее сегодня, 25 ноября, проект закона внесли в Госдуму. Документ подразумевает, что сотрудник войск нацгвардии обязан будет при обращении к гражданину представиться, по требованию показать служебное удостоверение, а в случае «применения мер, ограничивающих права и свободы, разъяснить причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина».

Подробности — в публикации “Ъ” «Полицейским из Росгвардии предложили представиться».