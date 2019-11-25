Законопроект об обязанности сотрудников Росгвардии представляться внесен в Госдуму

Как и ожидал “Ъ”, группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при обращении к ним. Авторами инициативы выступили зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и его коллеги Василий Пискарев и Валерий Гартунг (все — из «Единой России»).

Проект закона подразумевает, что сотрудник войск нацгвардии обязан будет при обращении к гражданину представиться, по требованию показать служебное удостоверение, а в случае «применения мер, ограничивающих права и свободы, разъяснить причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина». Как объяснил господин Хинштейн “Ъ”, граждане неоднократно жаловались, что росгвардейцы в форме полицейских отказывались представляться и объяснять свои действия.

Подробности — в публикации “Ъ” «Полицейским из Росгвардии предложили представиться».