Минфин допустил рост ВВП России в 2019 году выше прогноза

ВВП России в 2019 году может вырасти выше официального прогноза (1,3%), заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Совете федерации. Министр рассказал, что инфляция ожидается на уровне ниже 3,8%, заложенных в официальный прогноз на год.

Господин Силуанов обратил внимание, что в октябре рост ВВП составил 2,2% в годовом выражении. «Посмотрим, насколько этот тренд будет стабильный, но тем не менее начинают работать национальные проекты, начинают работать меры, которые принимали для стимулирования экономического роста, и мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже, возможно, выше, чем мы спрогнозировали»,— сообщил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Минэкономики ранее заявило, что не намерено пересматривать свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году. По словам главы ведомства Максима Орешкина, октябрьское ускорение роста ВВП РФ не повлияет на итоговый прогноз.

О том, как Росстат и Минэкономики разошлись в оценке роста ВВП в третьем квартале 2019 года, читайте в публикации “Ъ” «ВВП вырос оптом».