Максим Орешкин остался доволен автомобилем, но не дорогами

Научились строить машины, но не дороги: глава Минэкономразвития завершил свой автопробег из Москвы в Тольятти. Для поездки Максим Орешкин выбрал автомобиль Lada XRay, причем вел его сам. Как заявил министр после завершения пробега, машина его не разочаровала, хотя не обошлось без трудностей. Причина — в плохих дорогах на некоторых участках трассы М-7, из-за этого автомобиль Максима Орешкина чуть не остался без колеса. Как министр экономического развития прокатился по российским городам? Об этом — Владислав Викторов.

О своем автопробеге Максим Орешкин подробно рассказывал в Instagram. Поездка началась в пятницу, 5 июля. Между тем, опытные москвичи знают, что это не самое удачное время для загородных поездок. Неудивительно, что уже в Балашихе министр попал в пробку. В комментариях пользователи ему сочувствовали и предупреждали, что впереди такая же пробка — в Покрове, и не обманули.

Зато потом дороги были свободные, и времени хватило на то, чтобы посетить Доброград во Владимире — это новый район, который построили на частные деньги, а в Нижегородской области — навестить главу региона Глеба Никитина и прокатиться на его ретро-«Волге». В итоге в понедельник, 15 июля, Максим Орешкин доехал до Тольятти. По его словам, Lada XRay его не подвела.

В автопробег Максим Орешкин отправился не из праздного интереса, а по работе. Ранее премьер Дмитрий Медведев поручил его ведомству, а также Минфину, Минтрансу и Минстрою проинспектировать трассу М-7 «Волга» и к концу недели представить свою позицию о ее будущем. В правительстве сейчас решают — либо ее полностью реконструировать, либо строить новую платную дорогу Москва-Казань.

Как заявил по итогам автопробега Максим Орешкин, оба варианта нужно воплощать. Что касается самой поездки, то не обошлось без трудностей, поделился он.

Максим Орешкин, глава Минэкономразвития: Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть отрезки не очень хорошие. Честно скажу, в одном месте даже чуть колесо не пробили, но, с другой стороны, большая часть дорог уже находится в хорошем состоянии.

Строительство платной дороги Москва-Казань давно продвигает Минтранс. Ранее в ведомстве обещали уже в конце года начать поиск строителей и проектировщиков. Но возникла проблема: СМИ сообщали, что работы по новой трассе могут отложить из-за другого проекта — частной магистрали «Меридиан», транзитной трассы из Европы в Китай через Казахстан. Планируется, что ездить по ней будут только грузовики. Дмитрий Медведев проект одобрил, правда, с условием наличия инвесторов.

Между тем, по словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаила Блинкина, проект «Меридиан» обречен на провал, а вот реконструировать существующую трассу и параллельно строить новую необходимо: «Платных дорог, которые бы окупились за счет грузового транзитного трафика, не существует в природе.

Нужен щадящий проект реконструкции, и одновременно необходимо строить дорогу "Москва-Казань".

Сегодня есть расчет под реконструкцию М-7 с выходом на категорию 1Б — он составляет 0,5 трлн руб. Проект на скромную реконструкцию займет где-то треть этой суммы. Там количество точек турбулентности, очагов аварийности и так далее очень много. Их все надо устранять, иначе там статистика по ДТП останется совершенно жуткой».

Впрочем, известно, что реконструкция одного из участков трассы М-7 должна начаться в ближайшее время. Речь идет о мосте через реку Свияга в Татарстане. Он пройдет параллельно старому, который также будут реконструировать. Стоимость работ — больше 4,5 млрд руб. Контракт получила компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

Строительство новой платной трассы Москва-Казань оценивается в 550 млрд руб. Госкомпания «Автодор» планирует возвести ее в рамках проекта «Европа-Западный Китай» до 2024года. Протяженность дороги почти 730 км. Предполагается, что по ней добраться из Москвы в Казань можно будет за 6,5 часов.