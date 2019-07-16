Максим Орешкин остался доволен автомобилем, но не дорогами

Научились строить машины, но не дороги: глава Минэкономразвития завершил свой автопробег из Москвы в Тольятти. Для поездки Максим Орешкин выбрал автомобиль Lada XRay, причем вел его сам. Как заявил министр после завершения пробега, машина его не разочаровала, хотя не обошлось без трудностей. Причина — в плохих дорогах на некоторых участках трассы М-7, из-за этого автомобиль Максима Орешкина чуть не остался без колеса. Как министр экономического развития прокатился по российским городам? Об этом — Владислав Викторов.
О своем автопробеге Максим Орешкин подробно рассказывал в Instagram. Поездка началась в пятницу, 5 июля. Между тем, опытные москвичи знают, что это не самое удачное время для загородных поездок. Неудивительно, что уже в Балашихе министр попал в пробку. В комментариях пользователи ему сочувствовали и предупреждали, что впереди такая же пробка — в Покрове, и не обманули.
Зато потом дороги были свободные, и времени хватило на то, чтобы посетить Доброград во Владимире — это новый район, который построили на частные деньги, а в Нижегородской области — навестить главу региона Глеба Никитина и прокатиться на его ретро-«Волге». В итоге в понедельник, 15 июля, Максим Орешкин доехал до Тольятти. По его словам, Lada XRay его не подвела.
В автопробег Максим Орешкин отправился не из праздного интереса, а по работе. Ранее премьер Дмитрий Медведев поручил его ведомству, а также Минфину, Минтрансу и Минстрою проинспектировать трассу М-7 «Волга» и к концу недели представить свою позицию о ее будущем. В правительстве сейчас решают — либо ее полностью реконструировать, либо строить новую платную дорогу Москва-Казань.
Как заявил по итогам автопробега Максим Орешкин, оба варианта нужно воплощать. Что касается самой поездки, то не обошлось без трудностей, поделился он.
Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть отрезки не очень хорошие. Честно скажу, в одном месте даже чуть колесо не пробили, но, с другой стороны, большая часть дорог уже находится в хорошем состоянии.
Строительство платной дороги Москва-Казань давно продвигает Минтранс. Ранее в ведомстве обещали уже в конце года начать поиск строителей и проектировщиков. Но возникла проблема: СМИ сообщали, что работы по новой трассе могут отложить из-за другого проекта — частной магистрали «Меридиан», транзитной трассы из Европы в Китай через Казахстан. Планируется, что ездить по ней будут только грузовики. Дмитрий Медведев проект одобрил, правда, с условием наличия инвесторов.
Между тем, по словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаила Блинкина, проект «Меридиан» обречен на провал, а вот реконструировать существующую трассу и параллельно строить новую необходимо: «Платных дорог, которые бы окупились за счет грузового транзитного трафика, не существует в природе.
Сегодня есть расчет под реконструкцию М-7 с выходом на категорию 1Б — он составляет 0,5 трлн руб. Проект на скромную реконструкцию займет где-то треть этой суммы. Там количество точек турбулентности, очагов аварийности и так далее очень много. Их все надо устранять, иначе там статистика по ДТП останется совершенно жуткой».
Впрочем, известно, что реконструкция одного из участков трассы М-7 должна начаться в ближайшее время. Речь идет о мосте через реку Свияга в Татарстане. Он пройдет параллельно старому, который также будут реконструировать. Стоимость работ — больше 4,5 млрд руб. Контракт получила компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.
Строительство новой платной трассы Москва-Казань оценивается в 550 млрд руб. Госкомпания «Автодор» планирует возвести ее в рамках проекта «Европа-Западный Китай» до 2024года. Протяженность дороги почти 730 км. Предполагается, что по ней добраться из Москвы в Казань можно будет за 6,5 часов.
просмотров: 137390
просмотров: 95015
просмотров: 85239
просмотров: 57635
просмотров: 57093