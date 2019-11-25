Оппозиция получила около 90% мест на выборах в райсоветы Гонконга

Кандидаты продемократического блока могут получить 396 мест из 452 по итогам выборов в райсоветы — почти 90%, сообщает радио RTHK. Проправительственный блок ранее контролировал 75% мест.

Явка на выборах составила 71% против 47% на прошлых выборах. Всего действовало более 600 избирательных участков. На них пришло 2,94 млн человек. В выборах принимало участие 1090 кандидатов.

Министр иностранных дел КНР Ван И сказал, что Гонконг остается китайским вне зависимости от результатов местных выборов. Он призвал дождаться окончательных итогов голосования. «Любые попытки нанести вред или воспрепятствовать процветанию и стабильности в Гонконге не увенчаются успехом»,— сказал Ван И журналистам после встречи с японским премьером Синдзо Абэ в Токио (цитата по «Интерфаксу»).

Выборы прошли на фоне массовых протестов в Гонконге. Люди вышли на улицы из-за несогласия с законопроектом об экстрадиции. В итоге власти его отозвали, но протесты продолжились. Участники демонстраций призвали выполнить другие требования.

Об отзыве законопроекта об экстрадиции — в материале “Ъ” «Гонконг своих не сдает».