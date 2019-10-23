Гонконг остался без экстрадиции

Правительство Гонконга официально отозвало спорный законопроект об экстрадиции, ставший причиной многомесячных беспорядков. Таким образом, власти выполнили основное требование протестующих. Однако говорить о том, что это остановит протесты, пока преждевременно.

Сегодня состоялось заседание законодательного собрания Гонконга, в ходе которого спорный законопроект должен был обсуждаться во втором чтении. Однако секретарь по безопасности Джон Ли сообщил, что поправки в законопроект об экстрадиции, ставшие причиной беспорядков, были официально отозваны.

«Это было слишком поздно»,— прокомментировала решение властей политический активист Агнес Чоу в своем аккаунте Twitter.

«Мы, гонконгцы, не сдаемся! Поправка была снята, но Гонконг все больше движется в сторону полицейского государства, поэтому мы должны продолжать бунтовать!» — подытожила Агнес Чоу.

Изначально объявить об отзыве закона планировалось на прошлой неделе в ходе ежегодного обращения главы правительства города к парламенту, но этого не произошло: депутаты от оппозиции помешали главе администрации Гонконга Кэрри Лэм выступить. В итоге ее выступление было показано по телевидению — глава администрации призвала прекратить протесты, но законопроект не отозвала.

Рассмотрение поправок законопроекта об экстрадиции привело к началу протестов. Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Поправки в законопроект позволили бы властям задерживать и выдавать лиц, находящихся в розыске на территориях, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. Протестующие опасаются, что закон будет использоваться для борьбы с диссидентами, которые бежали с материкового Китая в Гонконг, и против местной оппозиции — это, считают митингующие, повысит зависимость города от Пекина.

Массовые протесты охватили Гонконг летом: 16 июня на улицы города вышли 2 млн человек. Изначально они протекали мирно, но вскоре вылились в столкновения с полицией. Против протестующих были применены беспрецедентные для Гонконга по жесткости методы подавления беспорядков. Кроме того, на митингующих нападали члены триад (местной мафии). Это вызвало новую волну протестов и всплеск насилия со стороны протестующих.

Сейчас протесты уступают летним по масштабности: агрессивность некоторых митингующих отпугнула многих сторонников мирного протеста. Но острота конфликта не ослабла: за последние четыре месяца улицы Гонконга превратились в поля сражений, где группы протестующих блокируют основные дороги, бросают в полицию «коктейли Молотова», разрушают автобусные остановки и бьют витрины магазинов. Со стороны полиции применяются резиновые пули и красящие водометы.

К основному требованию отозвать законопроект добавились новые:

создание независимой комиссии для расследования действий полиции,

отказ от рассматривания протестов в качестве мятежа,

амнистия ранее арестованных и предоставление гражданам Гонконга всеобщего избирательного права,

отставка Кэрри Лэм.

С одним из требований им уже готов помочь и сам Пекин: британская газета Financial Times сообщила, что китайское правительство планирует сменить главу исполнительной власти города Кэрри Лэм к марту 2020 года.

Пекин стремится стабилизировать ситуацию в Гонконге и успокоить митингующих — для принятия окончательного политического решения о судьбе Гонконга Китаю необходимо разрешить политический кризис.

К тому же протесты в Гонконге наносят ущерб международному имиджу Пекина — это дает повод США критиковать Китай за нарушение прав человека, используя это как один из рычагов давления в рамках торговой войны.

«Действительно, протесты начались в ответ на попытку принять этот крайне спорный законопроект, но сейчас отзыв законопроекта — одно из пяти требований. От остальных требований никто отказываться не собирается»,— сообщил “Ъ” Павел Бажанов, эксперт по законодательству Китая. «Такие требования, как независимое расследование действий полиции, амнистия и отказ от квалификации протестов как бунта, теоретически выполнимы. Гонконгское правительство может само выполнить большинство требований, но они не идут на уступки из-за отсутствия самостоятельности и стремления получить на все разрешение из Пекина»,— подытожил он.

Андрей Федотов