Белый дом заявил о готовности к разным вариантам развития дела об импичменте

Белый дом готов к тому, что расследование дела об импичменте президента Дональда Трампа дойдет до Сената Конгресса США или не пройдет уровень Палаты представителей, рассказала старший советник президента США Келлиэнн Конуэй CBS.

«Если будет процесс в Сенате, мы сможем вызвать свидетелей, их свидетелей, привести другие доказательства. Среди свидетелей может быть осведомитель (по возможному влиянию господина Трампа на Украину.— “Ъ”),— сказала госпожа Конуэй. По ее мнению, многие демократы не видят убедительных доказательств по делу.

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Президент Дональд Трамп в Twitter написал, что против импичмента выступают до 75% американцев. Он поблагодарил их. Ранее господин Трамп говорил о желании, чтобы слушания по делу перешли в Сенат. По его мнению, только Сенат может провести слушания надлежащим образом. Президент хочет, чтобы во время слушаний дал показания анонимный информатор, который сообщил о деталях телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Демократы запустили процедуру импичмента президента после информации о возможном влиянии Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Он якобы требовал возобновить расследование на Украине против Хантера Байдена — сына предполагаемого конкурента Дональда Трампа на выборах Джо Байдена.

О том, как проходят слушания по делу об импичменте — в материале “Ъ”.