Трамп заявил, что 75% американцев не поддерживают импичмент

Опросы показывают решительный настрой американцев против импичмента — до 75%, объявил в Twitter президент США Дональд Трамп, против которого и запущена эта процедура. Он поблагодарил противников импичмента.

«Опросы сейчас показывают очень сильный настрой против импичмента, особенно в колеблющихся штатах. 75% против 25%»,— написал господин Трамп.

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Поводом для запуска процедуры импичмента господина Трампа стал июльский разговор президентов США и Украины. Господина Трампа заподозрили в давлении на украинского коллегу, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является возможным конкурентом действующего главы государства на выборах в 2020 году.

О развитии ситуации и рейтинге Трампа — в публикации “Ъ FM” «Битва за Белый дом только начинается».