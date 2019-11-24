В ДТП под Оренбургом погибли четыре гражданина Узбекистана

В результате ДТП на трассе Оренбург—Акбулак в Оренбургской области погибли четверо граждан Узбекистана, сообщил МИД Узбекистана. Еще одна гражданка Узбекистана находится в больнице. Всего в аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок.

В МИД Узбекистана уточнили, что всего в момент аварии в микроавтобусе находились 8 человек. Ранее в ГУ МЧС по Оренбургской области сообщали, что жертвами ДТП стали граждане Узбекистана и Таджикистана.

Напомним, авария произошла с участием микроавтобуса и грузовика в районе поселка Чистый. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

О статистике ДТП на дорогах в России — в публикации “Ъ” «Аварии разложили по дням, часам и дорогам».