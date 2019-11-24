Возбуждено дело после ДТП с шестью погибшими под Оренбургом

По факту ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура области взяла на контроль ход расследования.

ДТП произошло на трассе Оренбург—Акбулак. В ГУ МЧС по области сообщили, что жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана.

Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу. Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с фурой.