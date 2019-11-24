Шесть человек погибли при столкновении грузовика и минивэна в Оренбургской области

Шесть человек погибли при столкновении грузовика и минивэна на трассе Оренбург—Акбулак. Среди них — шестилетний ребенок. Еще двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.
«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна "Хендай" с фурой, шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии»,— приводит ТАСС сообщение полиции.
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