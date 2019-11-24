Причиной ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье стал выезд на встречку

ДТП в Оренбургской области, в результате которого погибли шесть человек, произошло из-за выезда на встречную полосу. Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с фурой, рассказали «РИА Новости» в МВД по области.

ДТП произошло на трассе Оренбург—Акбулак. В ГУ МЧС по области сообщили, что жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана. В полиции рассказали, что водитель микроавтобуса погиб, водитель грузовика не пострадал. Двое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.