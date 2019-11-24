Илон Маск опубликовал видео с успешного тестирования стекла Cybertruck

Генеральный директор Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео с закрытого тестирования стекла пуленепробиваемого электропикапа Cybertruck. Во время официальной презентации окно автомобиля треснуло, на этой же записи оно остается невредимым.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

«Франц бросает стальной шарик в окно Cybertruck прямо перед стартом. Думаю, нам нужно будет кое-что улучшить перед началом производства, ха-ха»,— написал господин Маск.

Напомним, презентация электропикапа Cybertruck состоялась в пятницу, 22 ноября. На него поступило уже 146 тыс. заказов. Самая дешевая модель обойдется в $50 тыс., а самая дорогая — в $70 тыс. Для дверей автомобиля используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. Базовую модель Tesla Cybertruck начнут производить в 2021 году.

Подробнее о новинке — в материале “Ъ FM” «Cybertruck показал острые углы».