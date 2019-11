Илон Маск опубликовал видео с успешного тестирования стекла Cybertruck

Генеральный директор Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео с закрытого тестирования стекла пуленепробиваемого электропикапа Cybertruck. Во время официальной презентации окно автомобиля треснуло, на этой же записи оно остается невредимым.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz