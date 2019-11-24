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Илон Маск опубликовал видео с успешного тестирования стекла Cybertruck

Генеральный директор Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео с закрытого тестирования стекла пуленепробиваемого электропикапа Cybertruck. Во время официальной презентации окно автомобиля треснуло, на этой же записи оно остается невредимым.

«Франц бросает стальной шарик в окно Cybertruck прямо перед стартом. Думаю, нам нужно будет кое-что улучшить перед началом производства, ха-ха»,— написал господин Маск.

Напомним, презентация электропикапа Cybertruck состоялась в пятницу, 22 ноября. На него поступило уже 146 тыс. заказов. Самая дешевая модель обойдется в $50 тыс., а самая дорогая — в $70 тыс. Для дверей автомобиля используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. Базовую модель Tesla Cybertruck начнут производить в 2021 году.

Подробнее о новинке — в материале “Ъ FM” «Cybertruck показал острые углы».

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