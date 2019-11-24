Мать ребенка, который задавал вопросы гею на YouTube, заявила об угрозах полицейских

Мать одного из детей, которые беседовали с геем на шоу для YouTube-канала Real Talk, заявила об угрозах на допросе в полиции, сообщает «МБХ-медиа». Она говорила с изданием на условиях анонимности.

«Задавали вопросы и требовали разрешить допросить ребенка. Я категорически против — не хочу, чтобы сын таким образом получил детскую травму. Когда я сказала о своем отказе, меня стали пугать тем, что к моему ребенку приставят опекунов»,— рассказала женщина.

Полицейские, по ее словам, задавали вопросы о передаче: где ее записывали, кто позвал на нее детей, была ли заранее известна тема, и платил ли кто-то ее участникам.

«Мне кажется, из нас хотят сделать пострадавшую сторону, но я не буду давать такие показания. Не могу представить, как родитель может не знать, куда он ведет своего ребенка, а потом не спросить, о чем ребенок говорил на записи. Я всегда присутствую на съемках, значит слышу и вижу происходящее»,— отметила собеседница издания.

Ранее герой шоу Максим Панкратов, который отвечал на вопросы детей о гомосексуальности, сообщил, что на него пытались напасть неизвестные. «Когда я возвращался домой поздно вечером, на меня попытались напасть. Не знаю, кто это был. Слава богу, я успел убежать»,— рассказывал он «МБХ-медиа». Он также заявил, что ему начали поступать угрозы, в частности, в Instagram.

Напомним, ранее СКР по Москве возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч.4 ст. 132 УК) из-за ролика, на котором «дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы». Речь идет о видео на YouTube-канале Real Talk, на котором несовершеннолетние беседовали с геем, а также с порноактрисой и девушками, одна из которых страдает карликовостью, а другая — анорексией. Еще в сентябре газета «Известия» сообщила, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал его «этически недопустимым и аморальным» обратился в полицию и Роскомнадзор с просьбой провести проверку.