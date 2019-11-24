«Все получили по заслугам» Капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев — о выходе в полуфинал Кубка Дэвиса

Сегодня в Мадриде завершается Davis Cup Finals — финальная часть Кубка Дэвиса, который впервые разыгрывался по новой формуле. После поражения в полуфинале от команды Канады капитан сборной России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом “Ъ” Евгением Федяковым прокомментировал выступление своих подопечных, назвал недостатки нынешнего турнирного регламента и объяснил, почему считает количество командных состязаний в теннисе избыточным.

— Выход в полуфинал — это успех или нет?

— Карен Хачанов говорил, что мы ехали сюда побеждать. И если бы к нам присоединился Даниил Медведев, то для решения этой задачи имелось бы большее количество вариантов. Но в итоге Карену Хачанову и Андрею Рублеву пришлось играть без замен. В такой ситуации задачей-минимум был выход из группы в четвертьфинал, и, выходит, мы ее перевыполнили. Поэтому я восхищаюсь ребятами, которые сделали больше, чем могли, а также благодарен тренерскому составу и обслуживающему персоналу, сумевшим создать вокруг спортсменов идеальную атмосферу взаимопонимания.

— Что не позволило добиться победы над канадцами на тай-брейке в третьем сете решающей парной встречи, как это случилось в четвертьфинале с сербами?

— По игре Хачанов и Рублев канадцам не уступали. Но в итоге сказалась психологическая усталость, которая постепенно наслаивалась за последние дни. Отсюда и повышенное количество брака.

— Можно ли сказать, что в пятницу в матче против сербов Хачанову и Рублеву повезло, а на следующий день — нет?

— Если говорить о везении, то начинать надо со встречи Рублева с испанцем Баутистой, которую Андрей вытащил на тай-брейке в третьей партии. Ведь во многом благодаря этому мы фактически и вышли из группы. По большому счету в Мадриде все получили по заслугам, во всяком случае, в play-off уж точно пробились сильнейшие команды. Ну а дальше не повезло сначала сербам, а затем — нам, игравшим уже на фоне нервного истощения.

Так что и наши ошибки, и сербские — отражение не класса игры спортсменов, а их состояния.

— Как вам нынешняя формула Кубка Дэвиса?

— Турниру, который проходил в Мадриде, больше подходит другое название — Кубок мира. Потому что Кубок Дэвиса, проводившийся по старой формуле, был настоящим соревнованием наций, способствовал повышения популярности тенниса в новых регионах мира, во многом обеспечивал приток молодых спортсменов. Этим, собственно, и должна заниматься Международная федерация тенниса.

— У мировой прессы вызывает нарекания регламент турнира и его расписание, согласно которому матчи заканчивались очень поздно.

— Тут есть что шлифовать. По ночам играть нельзя, это однозначно.

Мы на себе прочувствовали, что такое заканчивать матч почти в два часа ночи, так что в плане расписания сборные здесь находились в неравных условиях.





Кроме того, на групповом этапе командам, чьи соперники отказывались от парной комбинации, присуждались победы со счетом 6:0, 6:0. В ситуации, когда при определении четвертьфиналистов учитываются соотношения сетов и геймов, это категорически неправильно.

— И все-таки, наверное, хорошо, что благодаря выходу в полуфинал сборной России для попадания в Мадрид на будущий год не придется играть квалификационный матч?

— Да. Плохо то, что в течение пяти месяцев один за другим будут проводиться сразу три командных турнира — Кубок Лэйвера, который является состязанием континентов, новый ATP Cup и Кубок Дэвиса. Есть опасность, что значимость каждого из этих турниров в глазах теннисистов будет девальвироваться. Во всяком случае, к Кубку Дэвиса специально готовиться никто не станет, спортсмены предпочтут играть с листа. Ни о каком высшем уровне мастерства тогда говорить будет нельзя.