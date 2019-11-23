Русская рулетка, канадская удача

Решающий матч Davis Cup Finals, финальной части реформированного Кубка Дэвиса, которая завершается в воскресенье в Мадриде, пройдет без участия российских теннисистов. В полуфинале против сборной Канады, как и в субботнем четвертьфинале против сербов, дело дошло до тай-брейка в третьем сете решающей парной встречи, однако последнее очко осталось за соперниками. Свидетелем этих драматических событий в зале Caja Magica был корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Из отеля VP Plaza Espana Design, что на площади Испании, на первый в своей жизни полуфинал Кубка Дэвиса Андрей Рублев выехал в 7:45, за час до разминки. Второй день подряд ему предстояло начинать матч уже в 10:30, и победный график, который принес российской команде удачу в четвертьфинале против сербов, было решено не менять.

Из 18 команд, попавших в число участниц Davis Cup Finals, сборная Канады, пожалуй, получила наиболее удачное расписание. Она имела выходные дни и по окончании успешного выступления на групповом этапе, и после четвертьфинала против австралийцев — единственного матча первого круга play-off, состоявшегося в четверг вечером.

А еще в Мадриде канадская команда оказалась самой молодой. Средний возраст игроков, вошедших в ее итоговую заявку на турнир, составил ровно 23 года. По этому показателю канадцы переплюнули даже очень молодую сборную России, которая оказалась старше на 20 месяцев.

Дело в том, что cамый титулованный на данный момент действующий канадский теннисист, финалист Wimbledon 2016 года и победитель 8 турниров ATP 28-летний Милош Раонич, подобно Даниилу Медведеву, за считанные дни до старта мадридского турнира снялся с него из-за проблем со спиной. Правда, в распоряжении 35-летнего капитана Фрэнка Данцевича, который по возрасту годится в сыновья Шамилю Тарпищеву, все равно оставались четыре боевые единицы. Причем двое из них, 20-летний Денис Шаповалов и 19-летний Феликс Оже-Альяссим, соответственно 15-я и 21-я ракетки мира, на данный момент стоят в мировом рейтинге выше, чем Раонич, который занимает там лишь 31-е место.

На талантливого Оже-Альяссима канадцам, впрочем, особенно рассчитывать не приходилось. Судя по результатам последних месяцев, августовское поражение от Карена Хачанова в упорнейшем матче 1/8 финала домашнего турнира в Монреале психологически немного надломило молодого игрока. А затем последовала травма левой лодыжки, вынудившая его сняться не только с осенних турниров в Вене и Париже, но и с Next Gen ATP Finals, миланского итогового состязания Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) среди игроков до 21 года. В итоге в Мадрид Оже-Альссим приехал после месячного простоя, и де-факто второй номер в сборной Канады перешел к Вашеку Поспишилу.

Этот 29-летний мастер чешского происхождения в свое время подавал большие надежды. В январе 2014 года он был 25-й ракеткой мира, через несколько месяцев выиграл Wimbledon в парном разряде, а в 2015-м дошел там до четвертьфинала в одиночке. Но потом у Поспишила начались проблемы со спиной, в начале нынешнего сезона ему даже пришлось лечь на операцию. Возобновив выступления, он не сразу добился стабильности, хотя и обыграл в пяти партиях Карена Хачанова в первом круге US Open.

Зато в октябре Поспишил набрал отличную форму. Сначала с учетом квалификации он выиграл четыре матча на турнире категории Masters 1000 в Шанхае, а затем победил на двух «челленджерах» (профессиональные турниры низкой категории) в Лас-Вегасе и Шарлоттсвилле. В Мадриде же он на групповом этапе переиграл 12-ю ракетку мира итальянца Фабио Фоньини и американца Райли Опелку, а в четвертьфинале — австралийца Джона Миллмэна. В общем, несмотря на свое нынешнее положение в рейтинге, где Поспишил занимает лишь 150-е место, соперник Андрею Рублеву достался не шуточный. Тем более что в их единственной встрече, состоявшейся в Майами в прошлом году, канадец взял верх.

Игра Поспишила во многом основана на мощной первой подаче, но именно она в первом же гейме дала сбой. Это помогло Рублеву в дебюте встречи выиграть десять очков подряд, всего на два меньше, чем в начале первой встречи с Филипом Краиновичем четвертьфинала против сербов. Канадец вошел в игру не очень здорово, но по ходу дела почувствовал себя немного увереннее и продемонстрировал несколько мастерских ударов с полулета. Однако и Рублев был хорош — он держал подачу, отыграв в восьмом гейме три брейк-пойнта.

Наступил самый интересный отрезок матча. Поспишил в третьем гейме второй партии свою подачу снова потерял. Правда, по итогам шестого гейма в сете восстановилось равновесие, но в седьмом гейме снова по полной программе заработал рублевский удар справа, на который у соперника, сделавшего в итоге 16 эйсов, контраргументов не нашлось.

«Россия собирается взять Кубок Дэвиса?» — спросил корреспондента “Ъ” коллега из The New York Times, с которым мы спускались в лифте с трибуны прессы после окончания встречи, завершившейся со счетом 6:4, 6:4. Но через три часа, когда мы вместе поднимались на парную комбинацию, американец промолчал.

Первый номер канадцев Денис Шаповалов, доставшийся в соперники Карену Хачанову во встрече первых номеров, гораздо известнее Поспишила. Он тоже из семьи эмигрантов, только советских, причем его мать была финалисткой зимнего чемпионата СССР 1990 года. Именно Тесса Шаповалова поставила своему сыну-левше размашистый одноручный бекхэнд, который выглядит очень эффектно. До 13 лет она была единственным тренером Дениса, а недавно в его тренерский штаб вошел россиянин Михаил Южный, который помог своему подопечному этой осенью выиграть первый титул в Стокгольме, дойти до финала престижнейшего Rolex Paris Masters и завершить нынешний сезон на высоком для него 15-м месте.

Резкость, широкая амплитуда движений, быстрые ноги — все это очевидные козыри Шаповалова, который в 2017 году был признан ATP одновременно лучшим новичком и игроком, добившимся наибольшего прогресса. При этом у канадца чрезвычайно подвижная нервная система, которая пока не всегда позволяет ему действовать стабильно на протяжении всего матча.

В первой партии Хачанов повел — 4:1, но затем отдал пять геймов подряд. Во второй партии россиянин временами неплохо наладил прием, и в конце концов Шаповалов дрогнул, допустив на первом же сетболе двойную ошибку. Казалось, что еще чуть-чуть, и Хачанов дожмет соперника, но тот выстоял в четвертом гейме, в седьмом взял чужую подачу, а в восьмом с большим трудом удержал свою. В десятом гейме давление на Шаповалова достигло максимума, и он наносил свои удары почти дрожащей рукой. Дело дошло до 0:40, но тут все снова повернулось в другую сторону. На первом брейк-пойнте возникла почти уникальная ситуация. Канадец подал, судьи засчитали попадание, Хачанов точно принял, но Шаповалов решил проверить точность собственной подачи, и система электронного повтора, на его счастье, показала «аут». А потом последовала небольшая ошибка россиянина при ударе справа, и канадец вдруг снова поймал кураж, завершив матч со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

А через 40 минут началась парная встреча, перед которой Хачанов сменил синюю бейсболку на белую. Россияне, как обычно, играли пару в большей степени как одиночники, в основном на задней линии. Об этом, конечно, знал тренер соперников Даниэль Нестор, наблюдавший в субботу с трибуны за тремя спасенными матчболами в матче с сербами. Канадцы же несколько чаще выходили вперед. В первом сете все решил третий гейм на подаче Рублева, которую россияне проиграли, очень обидно отдав пару своих очков. Усталость все-таки сказывалась, подсело внимание, и не всегда хватало точности. Но во второй партии равновесие восстановилось, поскольку на два брейка, сделанные российским дуэтом на подачах Поспишила, соперники ответили лишь одним.

В третьем сете напряжение достигло предела.

Канадская группа поддержки, одна из самых организованных на этом турнире шумела почти по-хоккейному, а Данцевич в перерывах между геймами пытался успокоить своих игроков.

Брейк-пойнты были у тех и других, в восьмом гейме мог наступить перелом, но россияне выстояли на подаче Хачанова.

Наступила кульминация дня — время решающего тай-брейка, этой русской рулетки, которая в пятницу оказалась такой счастливой для пары капитана Шамиля Тарпищева. Она и теперь была близка к победе, поведя 3:0 и 4:2, но проиграла четыре следующих очка. А на втором матчболе Рублев, настоящий герой недели, который выиграл все четыре свои одиночки, немного неточно принял вторую подачу Шаповалова.

Канада победила — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) и впервые своей истории оказалась в шаге от победы в Кубке Дэвиса. Россия же впервые с 2008 года дошла до полуфинала, и теперь, когда схлынули первые эмоции после крайне досадного поражения, кажется, что это не так уж и плохо. Ведь еще совсем недавно о таком результате трудно было даже мечтать.