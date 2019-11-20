Сборная России вкусила ночной жизни

В мадридском зале Сaja Magica продолжается Davis Cup Finals, финальная часть реформированного Кубка Дэвиса. Во вторник свой второй матч там провела сборная России, которая глубоко за полночь уступила испанцам — 1:2. Тем не менее, российская команда, за которую героически выступают Андрей Рублев и Карен Хачанов, имеет хорошие шансы на выход из группы со второго места. Вместе с теннисистами в Мадриде не спится корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову.

На следующее утро после победы над хорватами, между прочим, последними обладателями Кубка Дэвиса, завоевавшими этот трофей по старой формуле год назад, у сборной России был поздний завтрак. Дело в том, что в понедельник по окончании пресс-конференции и обязательных по регламенту телевизионных интервью она вернулась в отель только около полуночи. Во вторник незадолго до выезда на стадион, Карен Хачанов и Андрей Рублев поднимались в свои номера в одном лифте вместе с Евгением Донским. Часы корреспондента “Ъ” показывали 12.25, и тогда еще никто не знал, какой длинный день всех нас ждет впереди.

Матч Испания—Россия начинался в 18:00, и с точки зрения зрительского интереса, безусловно, был центральным событием группового этапа Davis Cup Finals. Все 12 тыс. билетов на него разошлись по рукам давным-давно, через несколько недель после того, как поступили в продажу. Уже к середине первого сета стартовой встречи Рублева с Роберто Баутистой в зале уже практически не оставалось свободных мест. А чуть раньше, перед ее началом оркестр на одной из торцевых трибун неожиданно заиграл «Калинку», причем тысячи испанских болельщиков восприняли русскую мелодию вполне благожелательно.

С первых же геймов стало ясно, что встреча предстоит упорная. На данный момент по уровню игры 22-летний Рублев и 31-летний Баутиста — абсолютно равные соперники. Испанец, правда, в рейтинге стоит на 9-м месте, на 14 позиций выше россиянина. Однако большую часть своих очков Баутиста заработал с января по июль, когда он взял титул в Дохе, дошел до четвертьфинала Australian Open и полуфинала Wimbledon. Концовку же сезона он фактически провалил, в результате чего на прошлой неделе в Лондоне на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) присутствовал лишь в качестве запасного.

Баутисту отличает не чисто испанский, а скорее шведский стиль игры. В основе этого стиля — плотные удары с задней линии, только не перекрученные, а более плоские. Опаснее всего, пожалуй, у Баутисты обратный кросс — удар открытой ракеткой по диагонали слева направо. Но в плане тактической изощренности возможности Баутисты несколько ограничены, особенно когда он изначально находится не в лучшей физической форме или начинает уставать уже по ходу матча.

Первая партия осталась за испанцем. Ее можно было бы назвать абсолютно равной, если бы не четвертый гейм, в котором Рублев сначала допустил двойную ошибку, а затем потерял подачу. В девятом гейме у россиянина были шансы отыграться, но Баутиста достойно держал удар. А потом стартовал второй сет, по ходу которого в третьем гейме Рублев отыгрывал брейк-пойнты, в четвертом и шестом не реализовывал их, зато в восьмом при счете 15:40 на подаче Баутисты принял навылет.

Перед началом третьей партии россиянин взял туалетный перерыв, а в сектор трибуны, который занимала испанская команда, из раздевалки выбежал озабоченный Рафаэль Надаль. Несколько минут он что-то объяснял Пепе Вендреллу, личному тренеру своего товарища по команде. Видимо, оба они, как и капитан испанцев Серхи Бругера, двукратный (1993, 1994) чемпион Roland Garros, понимали, что Баутиста прилично устал. А в начале третьей партии это стало заметно невооруженным глазом, поскольку испанец практически перестал бегать за сложными мячами.

Но и Рублев, за плечами которого были четыре сета матча с хорватами, выглядел крайне утомленным. Россиянину было все труднее восстанавливать дыхание, более того, как он потом признается, мешали судороги. Однако Рублев не обращал на это внимания и продолжал воевать за каждое очко. Вскоре выяснилось, что практически неизбежен тай-брейк, на который в подобных случаях возлагают надежды оба теннисиста. Но в конце концов Баутиста дрогнул. А все потому, что в начале тай-брейка Рублеву удался отличный прием, после которого мяч полетел со скоростью 121 км/ч именно туда, куда нужно, а затем еще два удара навылет.

В итоге — 3:6, 6:3, 7:6 (7:0). Для просто героической победы над оппонентом, который в двух предыдущих личных встречах легко переигрывал Рублева, россиянину понадобилось 2 часа 35 минут. Причем почти половина этого времени, 1 час 7 минут, пришлась на третий сет.

«Сегодня нельзя выделить какой-то один важный момент. Их было слишком много. А перед началом тай-брейка я понимал, что мы оба устали и брать очки будет тот, кто сумеет забегать под удар справа. На этом и строился мой расчет»,— сказал безумно уставший, но счастливый Рублев корреспонденту “Ъ”, когда на корте уже приступили к выяснению отношений Рафаэль Надаль и Карен Хачанов.

Тут, наверное, можно было рассчитывать на то, что лидер мирового рейтинга находится не в идеальном физическом состоянии. Что он, как и Баутиста, на днях вернулся из Лондона, где получил приличную нагрузку — выиграл в группе два матча из трех, хотя и не смог выйти в полуфинал. Проблема, однако, заключалась в том, что Надаль очень удачно играет с молодыми россиянами: в отличие от Роджера Федерера и Новака Джоковича, он ни разу не уступал ни одному из них. Причем если Рублева испанский теннисный гранд побеждал только однажды, а Медведева — трижды, то Хачанов до вчерашнего дня проигрывал Надалю шесть раз, в том числе в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе в марте этого года. Кстати, четыре последних сета в матчах между ними завершались тай-брейками, в которых испанец был практически безупречен.

Хачанов, как и Рублев, старался изо всех сил. Он хорошо вводил мяч в игру, имея 70% попадания первой подачи, был агрессивен — а иначе Надаля не одолеть, и в общей сложности выиграл всего на три очка меньше, чем испанец — 79 против 82. Однако единственный брейк в этом матче, состоявшийся в первой партии, оказался на счету Надаля. Россиянин же не использовал в сумме два брейк-пойнта, а на финише второго сета очень обидно отдал очередной тай-брейк, отыграв один матчбол, но уступив на втором из-за ошибки при выполнении активного удара слева по линии.

«Когда я обыграю Надаля? Когда-нибудь. Главное, чтобы он до этого не завершил карьеру,— шутил Хачанов позже.— А сегодня, мне кажется, мы оба показали хороший уровень, и он выиграл больше всего на три мяча. Я реально доволен своей игрой, да и вчера против Борны Чорича, думаю, выглядел неплохо. В общем, психологически и физически я готов хорошо».

Проиграв — 3:6, 6:7 (7:9) за 2 часа 10 минут, Хачанов вскоре снова вернулся на корт, чтобы вместе с Рублевым попробовать выиграть решающую встречу у возрастных, но очень сильных специалистов парного разряда 33-летнего Марселя Гранольерса и 38-летнего Фелисиано Лопеса. Это противостояние началась ровно в половину первого ночи, когда зал к тому времени наполовину опустел, поскольку станции мадридского метро в зависимости от их рабочего графика закрываются не позднее 2 часов. Будь россияне немного посвежее, им, не исключено удалось бы одолеть испанцев, ведь Гранольерс порой не слишком уверенно действовал на приеме. Но хозяева турнира все-таки добились своего, победив за 1 час 20 минут — 6:4, 7:6 (7:5). И, таким образом, выиграли матч у сборной России со счетом 2:1.

Пресс-конференция сборной России началась в 2 часа ночи. Первым делом корреспондент “Ъ” поинтересовался, откуда у Хачанова и Рублева, который жутко устал и сидел с отрешенным выражением лица, остались силы на пару. «Да их почти не осталось, этих сил. Конечно, тяжело. У нас в команде всего три игрока, то есть вариантов замены почти нет. Кому-то из нас все равно пришлось бы играть с Женей Донским, и мы с Андреем решили попробовать пойти до конца»,— сказал Хачанов.

Но усилия их были не напрасны. А победа Рублева над Баутистой может вообще сыграть важнейшую роль. Ведь даже если сборная Испании в среду обыграет хорватов, в чем мало кто сомневается, россияне займут второе место с одной победой, соотношением встреч 4:2 и соотношением сетов 8:6. Это очень хорошие показатели, которые едва ли удастся превзойти сразу двум «серебряным призерам» пяти других групп. Поэтому с высокой долей вероятности можно считать, что одна из двух путевок в четвертьфинал, полагающихся командам, которые займут вторые места, достанется сборной России. А она теперь будет восстанавливаться два дня. В среду, по словам Шамиля Тарпищева, которому за всю его 31-летнюю капитанскую карьеру в матчах Кубка Дэвиса прежде никогда не доводилось уезжать со стадиона так поздно, команду ждет лишь легкая тренировка.

Евгений Федяков