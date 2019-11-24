Папа Римский в Нагасаки призвал политических лидеров к миру без ядерного оружия

Папа Римский Франциск во время выступления в Нагасаки призвал политических лидеров отказаться от ядерного оружия. По его мнению, такой мир возможен и необходим.

«Будучи убежденным, что мир без ядерного оружия возможен и необходим, я прошу политических лидеров не забывать, что такое оружие не может защитить нас от угроз национальной и международной безопасности»,— сказал понтифик (цитата по AP). Он предостерег от крушения контроля над вооружениями. Папа римский назвал «вызовом небесам» большие затраты на производство оружия в мире, где миллионы людей живут в нечеловеческих условиях.

Напомним, Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если ядерная сделка окончательно прекратит свое существование. Страна поэтапно сокращает обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после выхода из сделки США.

Подробности — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».