«Интерфакс»: Россия отложила вопрос возобновления прямых рейсов на курорты Египта на 2020 год

Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения России с курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады не будет решен до конца 2019 года. Его намерены обсуждать только в 2020 году, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается. Говорить о возвращении российских чартеров в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха до конца года не приходится»,— сказал собеседник агентства. Он утверждает, что аэропорты курортов до сих пор не отвечают российским стандартам безопасности, однако там проделана масштабная работа в этом направлении. По его словам, Египет выполнил требования России по антитеррористической безопасности выборочно.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в 2015 году после крушения самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Жертвами теракта стали 224 человека. В октябре президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами. Тогда же МИД России сообщал о планах восстановить рейсы в ближайшее время.

Подробнее о приостановке авиасообщения читайте в материале “Ъ” «Полеты в Египет запрещены всерьез и надолго».