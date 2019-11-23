Лавров заявил, что ему неизвестно о причастности ГРУ к событиям в Каталонии

Глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с и. о. главы МИД Испании Жозепо Боррелем заявил, что ничего не знает о возможной причастности сотрудников главного управления Генштаба ВС России (ранее — ГРУ) к событиям, предшествовавшим референдуму о независимости Каталонии в 2017 году. На этой неделе СМИ сообщили, что Верховный суд Испании открыл расследование против группы людей, которая может быть связана с «элитным подразделением» ГРУ.

Главы внешнеполитических ведомств России и Испании провели переговоры на полях министерской встречи G20 в Японии. Сам испанский министр сказал журналистам, что у него нет никакой дополнительной информации, кроме той, которую он узнал из СМИ. «Министр (Сергей Лавров.— “Ъ”) сказал мне, что он тоже ничего не знал»,— рассказал господин Боррель (цитата по ТАСС).

По данным источников газеты El Pais, речь идет о подразделении 29155 ГРУ — элитной военной группе, которую иностранные СМИ ранее связывали с попытками дестабилизировать ситуацию в странах Европы. Она якобы может быть причастна к попытке госпереворота в Черногории в 2016 году и к дестабилизации ситуации в Молдавии. Посол РФ в Испании Юрий Корчагин назвал статью газеты фейком.

Что известно о подразделении ГРУ 29155 Читать далее

Напомним, по итогам референдума в Каталонии за отделение автономной области от Испании высказались 90,1% граждан при явке 43%. Власти Испании не признали итоги голосования. В 2019 году 12 каталонских лидеров получили реальные сроки лишения свободы от девяти до 13 лет. Из-за этого в стране прошли акции протеста.

Как Каталония добивалась независимости от Испании Читать далее

Подробнее о спецподразделении ГРУ 29155 читайте в материале “Ъ FM” «Американские СМИ "увидели" элиту ГРУ».

О протестах в Каталонии — в публикации “Ъ” «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании».