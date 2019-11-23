Российские системы С-400 будут работать в Турции автономно

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара. Он назвал С-400 «важным рычагом» обеспечения национальной безопасности и обороны Турции.

«Российские комплексы заступят на боевое дежурство в режиме stand alone system (как автономная система.— “Ъ”). Мы заявляем это с самого начала»,— сообщил министр, которого цитирует агентство Anadolu. Господин Акара отметил, что Анкара не планирует интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО.

Контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Первый этап поставок состоялся летом 2019 года, второй и заключительный — осенью. США неоднократно призывали Турцию не покупать С-400. На прошлой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом США Дональдом Трампом и по итогам встречи сообщил, что Турция не откажется от С-400.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «США и Турция остались друзьями с разногласиями».