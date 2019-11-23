Российские фигуристы Мишина и Галлямов стали третьими на Гран-при в Японии

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место среди спортивных пар на заключительном этапе Гран-при в японском городе Саппоро. Россияне получили 203,35 балла в сумме за две программы (короткую и произвольную).
Первое место заняла пара из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшая 226,96 балла. Вторыми стали канадцы Кирстен Мур Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49 балла).
Три российские спортивные пары квалифицировались в финал Гран-при: Александра Бойкова—Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина—Александр Галлямов и Дарья Павлюченко—Денис Ходыкин.
Этап в Саппоро закончится показательными выступлениями, которые состоятся завтра, 24 ноября. Финал Гран-при пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
Подробнее о предыдущем этапе Гран-при читайте в публикации “Ъ” «Российские фигуристы прокатали на призы».
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