Глава Минюста США отрицает, что причиной смерти финансиста Эпштейна было убийство

Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр заявил, что причиной смерти миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в причастности к торговле девушками в возрасте 14 лет для предоставления сексуальных услуг, стало самоубийство. После известия о том, что бизнесмен покончил с собой в тюрьме, в СМИ появилась информация, что господин Эпштейн был убит. Глава Минюста заявил, что и сам допускал версию убийства, но в ходе расследования она не подтвердилась.

Как рассказал господин Барр в интервью AP, смерть миллиардера показалась ему подозрительной, потому что в тюрьме, где содержался Джеффри Эпштейн, были выявлены множество нарушений. Однако проведенная ФБР и Минюстом проверка показала, что к смерти господина Эпштейна привела «серия ошибок». «Я могу понять людей, которые сразу же начали думать о наихудшем сценарии развития событий»,— сказал генпрокурор.

Уильям Барр утверждает, что лично просмотрел записи с камер наблюдения, подтверждающие, что никто не заходил в тюремный отсек, где находился Джеффри Эпштейн в ночь его смерти. Однако Минюст продолжает расследовать обстоятельства, приведшие к смерти заключенного. В частности, неясно, почему ему не дали сокамерника. «Я думаю, было важно, чтобы рядом с ним был сосед по комнате, и мы выясняем, почему этого не было сделано, и я думаю, все указывает на то, что был допущен промах (руководством тюрьмы.— “Ъ”)»,— добавил генпрокурор.

Джеффри Эпштейна задержали в июле после пересмотра его сделки со следствием, на которую он пошел в 2008 году по делу о сутенерстве. Ему грозил пожизненный срок. Господин Эпштейн признал вину и получил 13 месяцев тюрьмы. 10 августа стало известно о его смерти. Судмедэксперты после вскрытия тела подтвердили версию о самоубийстве. В августе суд в США прекратил уголовное дело против миллиардера.