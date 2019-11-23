Российские фигуристы Степанова и Букин заняли второе место на этапе Гран-при в Японии

Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на заключительном этапе Гран-при в японском городе Саппоро. Россияне набрали 124,74 балла за произвольную программу и прошли в финал соревнований.

Первое место заняла пара из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они получили 136,58 балла и установили мировой рекорд. Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 198,06 балла.

Этап Гран-при в Японии закончится показательными выступлениями завтра, 24 ноября. Финал соревнований состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Подробнее о предыдущем этапе Гран-при читайте в публикации “Ъ” «Российские фигуристы прокатали на призы».