«РИА Новости»: запуск спутников OneWeb с Байконура снова перенесли

Запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома Байконур отложен на конец января–февраль 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник на космодроме. Ранее планировалось, что пуск состоится 23 января. Его перенос связан с задержками с изготовлением спутников, утверждает собеседник агентства.

Сроки запуска спутников OneWeb сдвигались уже несколько раз. Ожидается, что британская компания запустит на российской ракете-носителе «Союз» партию из 34 спутников. Всего группировка OneWeb должна включать 672 космических аппаратов.

Проект OneWeb предполагает создание на орбите сети из малых спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Для реализации этих планов компании нужно еще $2 млрд в дополнение к уже собранным $3 млрд.

Ранее стало известно, что проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) «Эфир», который должен был конкурировать с OneWeb, решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов. В «Роскосмосе» считают, что задачи «Эфира» можно решить в рамках спутниковой программы «Сфера» с меньшими тратами.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ” «"Эфир" испарился из нацпрограммы».